Record de inscrieri la Universitatea Alexandru Ioan Cuza! Iata reactia rectorului UAIC

Prof Univ Dr Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incrieri facultate Iasi. Dupa doar cinci zile de cand s-a dat startul inscrierilor la cea mai veche universitate moderna din Romania, UAIC are parte de un nou record. Concret, in doar cateva zile, liceeni care au decis sa urmeze studiile in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, sunt numeori, stabilind chiar si un record. Rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, prof. univ. dr. Tudorel Toader a tinut sa prezinte presei situatia admiterii la UAIC: ''In doar cinci zile, in cadrul UAIC s-au inscris 14825 de persoane. La licenta s-au inscris un numar de 12110, iar pentru studiile de master din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza au optat un numar de 2715 de persoan ...