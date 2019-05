Record de participare in Tudor Vladimirescu? Peste 100 de persoane asteapta sa voteze - FOTO

Sectie vot Tudor Vladimirescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Record de participare la sectia de votare din Tudor Vladimirescu. In aceste momente, peste 100 de studenti asteapta sa voteze. Pana la aceasta ora, au votat, la sectia de vot din cadrul Facultatii de Chimie a Universitatii ''Gheorghe Asachi'' 169 de persoane pe listele suplimentare, si 190 pe listele permanente, cu un procent de 47,29 %, aceste date pozitionata sectia de votare pe locul doi in topul judetean. Coada uriasa se datoreaza si faptului ca, pentru listele suplimentare, era doar o singura persoana care nota, procesul electoral fiind ingreunat. In urma faptului ca, numarul oamenilor a crescut, in aceste momente, sunt doua persoane care noteaza. D ...