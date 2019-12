Record de temperatura, iarna fara zapada si... ghiocei la Moscova

Moscova a inregistrat, miercuri, un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrans pe localnici sa renunte la schi fond si la patinoarele in aer liber, ramase inchise, intr-un final de an in care vegetatia locala nu isi mai respecta ciclul obisnuit de viata.