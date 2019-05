Record de vizionari pentru ultimul episod „Game of Thrones”

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimul episod al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, difuzat duminica seara, a fost urmarit de peste 19 milioane de americani, stabilind un nou record. Pe HBO, HBO Go si HBO NOW, episodul final a fost vizionat de 19,3 milioane de americani, depasind recordul precedent al serialului, de 18,4 milioane de spectatori, stabilit saptamana trecuta, potrivit Variety. Inca o greseala gasita de fani in ultimul episod din Game of Thrones. Au vazut niste obiecte care nu aveau ce cauta in serial - FOTO Doar pe HBO, el a fost urmarit de 13,6 milioane de telespectatori, doborand recordul retelei pentru un episod. Acesta era detinut de premiera sezonului a patrulea din „Clanul Sopran ...