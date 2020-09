Record de voturi cu urna mobila. In ce județe s-au inregistrat cele mai multe cereri

Numărul cetățenilor cu drept de vot care au cerut urna mobilă la alegerile locale din 27 septembrie 2020 s-a dublat, la ora 16.00, față de întreaga zi a alegerilor din 2016. Județul Mureș este primul la nivel național – 2626 de astfel de voturi față de 1349 înregistrate, la aceeași oră, în 2016. Pe locul […] The post Record de voturi cu urna mobilă. În ce județe s-au înregistrat cele mai multe cereri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.