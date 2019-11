Record istoric in Diaspora. Au votat peste 440.000 de romani

Diaspora păstrează şi în cea de-a treia zi de alegeri prezidenţiale acelaşi ritm de vot. Astfel că Duminică la ora 14.00, prezenţa la secţiile din lume a depăşit orice aşteptări, se vorbeşte chiar despre un record istoric. Ultimele date puse la dispoziţie de BEC indică prezenţa a peste 440.000 de români din Diaspora. Ritmul este The post Record istoric în Diaspora. Au votat peste 440.000 de români appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.