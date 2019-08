Record la Institutul de Psihiatrie Socola. Numarul pacientilor alcoolici a crescut semnificant. Cat dureaza tratarea starii de sevraj

Institutul de Psihiatrie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E inca proaspata in minte tragedia de la Spitalul Sapoca din b, unde un pacient internat din cauza problemelor cu alcoolul a ucis in mod inexplicabil sase oameni si a ranit alti sapte. Iar Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi inregistreaza zilele acestea un record nedorit: este vorba chiar despre pacientii care au probleme grave din cauza consumului de alcool. In primele opt luni ale acestui an, deja s-a ajuns la totalul pacientilor tratati pe parcursul intregului an 2018. Medicii spun ca numarul celor care cad in patima bauturii este tot mai mare de la un an la altul si mai bine de jumatate dintre acestia ajung la spital in stare grava. Un astfel de pacient dependent de alcool povestest ...