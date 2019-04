RECORD  pe YouTube la numarul de vizualizari. Vezi despre ce formatie este vorba - VIDEO

Blackpink google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul feminin k-pop Blackpink a stabilit un nou record pe YouTube, cu videoclipul „Kill This Love”, care a depasit 100 de milioane de vizualizari in doar doua zile si 14 ore. Pana acum, recordul era detinut de un alt star sud-coreean, Psy, cu „Gentleman”. Game of Thrones sezon 8: noul teaser dezvaluie finalul pe care nu ti-l doresti YouTube a transmis ca videoclipul „Kill This Love” a fost vizionat de 56,7 milioane de ori in primele 24 de ore, potrivit BBC. El a doborat, astfel, si recordul vizualizarilor inregistrate intr-o zi, depasind „Thank U, Next” al Arianei Grande (55,4 milioane). Fondat in 2016, Blackpink, alcatuit din patru tinere, a debutat discog ...