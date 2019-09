Record stabilit de Peter Dinklage care a castigat un Emmy pentru a patra oara

Peter Dinklage a stabilit un nou record, duminică, cu prilejul ceremoniei de decernare a premiilor Emmy, câştigând cel de-al patrulea trofeu pentru un rol secundar într-o serie dramatică cu interpretarea pe care i-o dă personajului Tyrion Lannister în seria "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor), conform TVLine.com potrivit Agerpres.

Celebrul actor a mai câştigat premiul Emmy la aceeaşi categorie, cu acelaşi rol, în anii 2011, 2015 şi 2018.Peter Dinklage a fost preferat colegilor săi din distribuţia GoT, Alfie Allen (Theon Greyjoy) şi Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), fiind ales câştigător într-o categorie la care au mai fost nominalizaţi şi Jonathan Banks ("Better Call Saul"), Giancarlo Esposito ("Better Call Saul"), Michael Kelly ("House of Cards") şi Chris Sullivan ("This Is Us").Actorii Art Carney, Don Knotts şi Aaron Paul deţin câte trei premii Emmy la această categorie.Seria "Game of Thrones" a fost nominalizată anul acesta la 14 premii Emmy. În afară de cei trei actori menţionaţi, seria GoT i-a mai propulsat pe lista nominalizărilor pe Kit Harington (Jon Snow) la categoria actor principal într-o serie dramatică; Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) pentru rol principal feminin; precum şi pe Gwendoline Christie (Ser Brienne of Tarth), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) şi Maisie Williams (Arya Stark) pentru rol secundar feminin.Celebrul serial produs de HBO a mai primit nominalizări la categoriile regie, scenariu şi pentru cea mai bună serie dramatică.A