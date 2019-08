Record! Valoarea aurului a ajuns la cea mai mare cotatie din istoria Romaniei

Gramul de aur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gramul de aur a ajuns miercuri la maximul tuturor timpurilor pe piata valutara, la 202,1739 lei, peste pretul inregistrat pe 5 octombrie 2012, de 202,0812 lei. Pretul aurului a crescut constant in iulie, de la peste 187 de lei gramul pe 2 iulie, conform Mediafax. Pretul oficial al gramului de aur a crescut la BNR, in prima jumatate a anului, de la 169,8 lei gramul pe 3 ianuarie la peste 200 de lei gramul in prezent, conform Mediafax. Pretul aurului inregistreaza cresteri importante si pe piata internationala, situandu-se la maximul ultimilor sase ani fata de dolar, la 1.487,84 dolari/uncie la ora trimiterii acestei stiri. Pretul este totusi mai redus fata de maximele atinse in 2011, cand a depasit 1.80 ...