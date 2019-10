Recorder.ro: Cum ascunde statul dimensiunea jafului din paduri. Taieri ilegale de un miliard de euro sterse din statistici

Taierile ilegale din padurile Romaniei au devenit, in ultimele saptamani, cel mai important subiect de pe agenda publica. Si in timp ce statul lasa impresia ca e depasit de dimensiunea acestui fenomen, ies la iveala informatii care arata ca institutiile responsabile stiu exact cat lemn dispare in mod ilegal din paduri, dar prefera sa ascunda informatiile.