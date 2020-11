Recordul american pentru desemnarea unui nou președinte: 4 luni, in 1876

Este a cincea zi de când au avut loc alegerile prezidențiale americane și toată lumea e puțin epuziată așteptând deznodământul, chiar dacă datele îl indică drept câștigător pe democratul Joe Biden. Totuși, exasperarea de acum este nimic în comparație cu ceea ce s-a întâmplat la scrutinul din 2000, când rezultatul final a fost anunțat […] The post Recordul american pentru desemnarea unui nou președinte: 4 luni, în 1876 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.