Recordul stabilit de "Bohemian Rhapsody", la 44 de ani de la lansare

Primăria Capitalei plătește circa 1,1 milioane lei pentru organizarea festivalului "Creative Fest", care va avea loc la Romexpo în perioada 26-28 august. Suma nu include onorariile artiștilor. Pe scenă vor urca: Gojira & Planet H, R.O.A., Șuie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Rasmus, The Putreds (Macanache live band), Dope D.O.D., Subcarpați, Dubioza Kolektiv.