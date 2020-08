Rectificarea rectificarii bugetare. Ministerele care primesc mai mulți bani decat inițial

Ministerul Finanțelor a operat modificări față de varianta de proiect, în ordonanța celei de-a doua rectificări bugetare din acest an au apărut modificări ale cifrelor chiar de la început. Pe anexa privind bugetele ministerelor apar, de asemenea, modificări. Au primit mult mai mulți bani decât s-a anunțat inițial: Dezvoltarea, Justiția, Agricultura, MAE, Ministerul Apelor și Pădurilor, […] The post Rectificarea rectificării bugetare. Ministerele care primesc mai mulți bani decât inițial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.