Rectorul de la Cuza: " Universitatea are 19 proiecte de investiție in valoare de 150 milioane de lei"

Rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, prof. univ. dr. Tudorel Toader a realizat un bilant la fix 3 ani de cand a preluat conducerea celei mai vechi universitati moderne din Romania. Daca la acel moment, institutia avea datorii la BRD, plateau o chirie uriasa pentru spatiul Romtelecom din Fundatie, iar plata cu ora nu era acordata angajatilor, Tudorel Toader a aratat ca acum UAIC are in derulare 19 proiecte, iar plata cu ora este acordata. Pe de alta parte, prof. univ. Tudorel Toader a tinut sa arate ca institutia are sase mari proiecte in derulare. Primul tine de cele sase statiuni de cercetare, unde vor fi investiti bani in doua ambarcatiuni dedicate cercetarii, una la Agigea si ...