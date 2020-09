Rectorul Politehnicii Bucuresti: "Cel mai probabil scenariu pe care vom merge va fi cel hibrid". Care este situatia caminelor

Anul universitar 2020-2021 va incepe la Universitatea Politehnica din Bucuresti in data de 5 octombrie, cel mai probabil in sistem hibrid, in sensul ca studentii vor face cursuri si o parte din seminarii online, iar laboratoarele si proiectele - cu prezenta, a declarat sambata, rectorul institutiei de invatamant superior, Mihnea Costoiu.