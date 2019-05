Rectorul singurei universitati din Romania care a reusit aceasta performanta, in direct la BZI LIVE - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 22 mai 2019, incepand cu ora 15.30, in Platoul emisiunii BZI LIVE este programata o noua editie speciala si eleganta pe zona cultural - academica. Invitat este prof. univ. dr. Atena Elena Simionescu, rectorul Universitatii Nationale de Arte George Enescu (UNAGE) din Iasi. Alaturi de domnia sa vor fi abordate subiecte de actualitate si de interes public din zona invatamantului artistic cat si despre rolul care ar trebui sa il aiba in evolutia societatii, Arta si Cultura. Pe de alta parte, despre un proiect european de succes, in care rectorul UNAGE si in parteneriat cu Palat Culturii respectiv Complexul Muzeal National Moldova (CMNM) Iasi l-a derulat zilele trecute si unde studenti din importante tari europene au particip ...