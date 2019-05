Rectorul TUIASI, invitat la o dezbatere organizata cu ocazia Summit-ului european de la Sibiu despre viitorul educatiei

Dan Cascaval google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rectorul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI), prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a fost invitat la o importanta conferinta cu privire la viitorul educatiei, care a fost organizata la Sibiu in paralel cu Summit-ul european de pe 9 mai. Astfel, la conferinta „The Future of Europe. Perspectives of the Contemporary Developments” s-a pus in discutie felul in care trebuie sa evolueze o societate bazata pe educatie in cadrul panelului „Education is the knowledge society. The future of education in Europe”. La aceasta au participat sapte rectori de la universitatile de stat din Romania, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval fiind singurul rector ce a reprezent ...