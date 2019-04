Rectorul Universitatii ''Gheorghe Asachi'',  prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval isi prezinta raportul de activitate 

Dan Cascaval google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza vineri, 12 aprilie, de la ora 10.00, in sala Consiliului de Administratie al TUIASI, o conferinta de presa in care rectorul, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, va prezenta rezultatele universitatii din anul anterior. Decizie uluitoare in sistemul educational din Iasi. Coalitie incredibila intre cei mai importanti sefi din universitatile orasului - FOTO, VIDEO Alaturi de acesta vor fi si prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare, si prof. univ. dr. ing. Marcel Istrate, prorector responsabil cu managementul resurselor, ce vor prezenta o serie de proiecte in care este ...