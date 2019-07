Rectorul Universitatii Tehnice din Iasi, profesorul Dan Cascaval a prezentat elemente si detalii proaspete, despre viata institutiei la BZI LIVE - GALERIE FOTO, VIDEO

Dan Cascaval BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Luni, 1 iulie 2019, incepand cu ora 15.00 a fost cea de-a 335-a editie, un dialog pe zona educationala, culturala, artistica, muzicala, istorica, religioasa si a ideilor respectiv schimbarii mentalitatilor. Prezent in Studioul BZI LIVE a fost rectorul Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi - prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval. Universitarul a prezentat detalii importante ce tin de institutia de invatamant superior pe care o administreaza, despre cele mai noi proiecte in care Universitatea este implicata, investitii in infrastructura, promovarea resursei umane, cercetare• Emisiunea cu invitatul de astazi poate fi urmarita AICI Exclusiv la BZI LIVE! Rectorul Universitatii Tehnic ...