Redeschiderea școlilor in 22 de țari europene nu a dus la o creștere a cazurilor de coronavirus

Reînceperea şcolilor în 22 de ţări europene nu a dus la vreo creştere semnificativă a infecţiilor de coronavirus în rândul copiilor, părinţilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinţă a miniştrilor Educaţiei din toată Uniunea Europeană. Din cele 22 de ţări în care şcolile şi-au reluat cursurile în etape, în ultima lună, 17 au permis […]