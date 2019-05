Rednic il face praf pe Fabbrini: 'Sa fie sanatos, sa se duca unde vrea, dar nu e corect'

Antrenorul Mircea Rednic şi-a arătat, luni, dezamăgirea că mijlocaşul Diego Fabbrini s-a folosit de negocierile cu Dinamo pentru a prinde un contract mai bun la altă echipă. Potrivit conducătorilor FC Botoşani, Fabbrini va ajunge în Bulgaria, la Levski Sofia, potrivit news.ro.

"Să fie sănătos, să se ducă unde vrea, dar nu e corect în viaţă. În momentul în care ai o discuţie şi îţi dai acordul, şi ceri contractul, şi ţi se dă contractul, şi după aia nu mai semnezi, şi foloseşti contractul ca licitaţie, vezi că îmi dă atâta... Să fie sănătos! Un om care nu îşi doreşte să vină aici şi face lictaţie, mie nu-mi place. Poate el să fie Fabbrini şi să o frece pe acolo, pe la mijlocul terenului, găsim... La 8.000 pe lună, eu zic că găsim jucători mult mai buni ca el", a declarat Rednic la Telekom Sport.

Fabbrini a spus că va pleca de la Botoşani şi va anunţa viitoarea sa echipă în câteva zile.

Antrenorul dinamovist şi-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Botoşani.

"Sunt supărat de atitudine, poate mulţi dintre jucătorii mei sunt în vacanţă. Este inadmisibil să te prezinţi aşa! Nu au fost o echipă. Ei (n.r. - FC Botoşani) s-au organizat foarte bine în apărare şi au aşteptat greşelile noastre şi astăzi au fost la greşeli, mamma mia, la pase greşite, din apărare, de la mijlocul terenului! I-am invitat la joc şi au avut o singură situaţie, previzibilă, o minge lungă, în spatele lui Grigore şi Roman a reuşit să dea un gol extrarodinar. În rest, am avut posesie, dar de-a latul terenului, iar când am încercat să dăm o pasă în adâncime, întotdeauna a fost la adversar. Când greşeşti enorm de mult cum am greşit astzăi nu poţi să speri la mai mult. Am băgat trei atacanţi, degeaba, veneau centrările şi trecau prin faţa porţii. Felicităm gazdele! Sunt profesionişti şi trebuie să respecte competiţia, clubul. Lotul se reface Eu le-am oferit şansă şi românilor care sunt şi plâng că nu joacă. Nu se poate să-i depăşească Burcă, să-i dribleze ca jaloanele. Nu avem jucători care să facă diferenţa. Mulţi dintre ei nu vor mai veni din vacanţă. Cu aceşti jucători nu putem să realizăm ceea ce noi ne dorim. Toată apărarea e de internaţionali, am schimbat sistemul, ca să joace şi Nistor şi ceilalţi. Din partea mea ei au tot sprijinul, dar şi ei trebuie să demonstreze. Am schimbat sistemul pentru ei, vreau să le dau jocuri dacă vor fi selecţionaţi, să aibă jocuri în picioare să se ducă pregătiţi, este un turneu importnat pentru fotbalul nostru. Echipa care merită să câştige play-out-ul este Mediaşul, o echipă mai omogenă şi merită să termine pe primul loc. Mă mai gândesc dacă voi construi echipa în jurul lui Nistor. De doi ani, tot construim în jurul lui Nistor, o să aducem şi alţi jucători, vreau mai mulţi lideri, nu să construim în jurul lui Nistor. Nistor nu e un jucător care să facă diferenţa unu contra unu. Este un jucător care poate da o pasă, să organizeze un joc, dar eu vreau altceva. Şi Nistor să înţeleagă că vreau altvceva", a afirmat Rednic.

FC Botoşani a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, în ultimul meci al etapei a XIII-a a play-out-ului Ligii I. A marcat Mihai Roman '8.