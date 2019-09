Reducerea TVA, propusa de Liviu Dragnea, a primit raport favorabil intr-o comisie a Camerei Deputatilor

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a dat astazi raport favorabil unui proiect de lege care prevede reducerea TVA de la 9 la 5% pentru ingrasaminte, fertilizatori naturali si seminte utilizate in agricultura. Potrivit proiectului de modificare a Codului fiscal, se reduce TVA de la 9 la 5% pentru "ingrasaminte, fertilizatori naturali si pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol, prevazute prin ordin comun al ministrului Finantelor Publice si ministrului Agriculturii". Veste buna pentru buzunarul romanilor. O taxa se reduce la jumatate ...