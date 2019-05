Duminică, românii votează și la referendumul consultativ pe tema justiţiei, convocat de Klaus Iohannis. Pentru a fi considerat valid, referendumul trebuie să treacă de pragul de prezenţă de 30%, dar şi de cel privind voturile valide. Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, la ora 10.00, în cadrul referendumului iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis, The post REFERENDUM 2019. Prezența la urne la ora 10.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.