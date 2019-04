Referendum pentru determinarea modalitatii de desemnare a rectorului TUIASI in mandatul 2020-2024

TUIASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informare cu privire la organizarea si desfasurarea modalitatii de desemnare a rectorului Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi in mandatul 2020 – 2024. Acesta va avea loc pe 18 iunie 2019, iar datele si locul de desfasurare a celor trei dezbateri publice pentru informarea comunitatii academice vor avea loc in Amfiteatrul T3, de la ora 10.00, si sunt programate in trei zile de vineri: 24.05.2019, 31.05.2019 si 07.06.2019. Mai multe detalii gasiti in urmatoarele documentele atasate: AICI Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. desemnare universitat ...