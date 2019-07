Reforma biciului

După ce Iohannis a fost ales președintele României, în 18 decembrie 2014, a venit cu tupeu la ședința PNL în care i s-a ales succesorul, spunându-ne răspicat că el o vrea pe Alina Gorghiu. Atunci, am fost singurul care l-am susținut pe față pe Ludovic Orban (care a uitat asta repede, un telefon nu a dat când am fost exclus). Am și scris pe Facebook: ”Azi se numara barbatii in PNL. Pentru ca multe p... se moaie de frica presedintelui tarii...”, fapt pentru care Puiu Hașotti mi-a cerut excluderea. Am și supravegheat numărătoarea voturilor la cererea lui Ludovic, sub privirea încruntată a sasului. Cu toate acestea, Alina a fost destul de naivă să creadă în democrație și diversitate de opinii. Eu fiind chestor al Senatului la acea vreme, luna următoare a fost pelerinaj la ea, mulți dorindu-mi locul. La începutul sesiunii m-a chemat subit la Grupul de la Camera Deputaților, unde am dat de o masă plină de greii partidului, care se uitau la mine flămânzi. Ea m-a luat la trei pași mai încolo și mi-a zis cam așa: ”Toți de la masa aia mi-au spus să te demit, că e o greșeală să te mai las. Dar eu nu vreau să fac așa. Rămâi pe funcție, dar îți promit că dacă mai ataci conducerea partidului, te zbor!” Așa a rămas înțelegerea, am și avut o colaborare bună pe comunicare, mi-a tolerat multe critici publice. M-a zburat doar când m-am luat de patronul ei, Iohannis, și nu a mai avut de ales. Lecția e că, cât de cât, Alina a încercat să păstreze un joc democratic în partid, în limitele în care se putea la acea vreme. Și că a refuzat să dea curs impulsurilor de mazilire ce apar la orice schimbare de conducere, preferând să gândească democratic și să găsească o utilitate pentru fiecare om din echipa ei.