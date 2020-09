Reforma 'eficienta' la stat: cu pierderi de peste 30 mil. lei, Romaero vrea sa renunțe la repararea avioanelor din anii '70-'80 ca sa le repare pe cele din 1990

Romaero, companie de stat specializată în producţie, servicii şi cercetare-dezvoltare în domeniul aeronauticii pentru aeronave civile şi militare de pasageri sau cargo, estimează pierderi de 34,4 milioane lei în acest an şi venituri totale de 148,75 milioane lei, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în Guvern, relatează News.ro. Compania are circa 900 de angajaţi, fiind cea mai mare companie de stat din industria aerospaţială românească şi are o capitalizare de 173,68 milioane lei.

Romaero a avut anul trecut pierderi de 51,36 milioane lei, la venituri totale de 127,55 milioane lei.

Compania şi-a planificat pentru acest an cheltuieli totale de 183,16 milioane lei şi cheltuieli cu investiţiile de 43,85 milioane lei.

Plăţile restante pentru sfârşitul acestui an sunt estimate la 23 milioane lei.

De asemenea, Romaero vrea să renunţe la întreţinerea şi repararea avioanelor vechi din anii '70-'80 şi să se orienteze pe cele regional jet moderne, fabricate începând cu anii '90, arată un document publicat pe site-ul societăţii, ce urmează a fi supus aprobării în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din 3 septembrie.

"Mizând pe reluarea activităţii aeroportuare în Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa (Aurel Vlaicu) din cadrul CNAB - o companie a statului român aflată în subordinea Ministerului Transporturilor - Romaero urmăreşte să realizeze o repoziţionare strategică prin renunţarea la nişa - pe cale de dispariţie - reprezentată de întreţinerea şi repararea avioanelor vechi din anii '70-'80 şi prin captarea unei cote de piaţă confortabile în segmentul aeronavelor regional jet moderne, fabricate începând cu anii '90", arată compania.

Mai mult, în contextul asigurării a 2% din PIB pentru sectorul de apărare, Romaero şi-a propus să absoarbă fonduride valoare mai ridicată decât în anii anteriori, din contracte/comenzi directe plasate de entităţi din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, dar şi în cadrul programelor de cooperare industrială şi compensatorii subsecvente unor achiziţii de tehnică militară efectuate de statul român.

"În baza parteneriatelor încheiate de Romaero cu furnizori de tehnică militară (Raytheon, Sikorsky), Romaero va putea absorbi între 350 milioane euro şi 1,5 miliarde euro în următorii 5-10 ani, reprezentând 8-10% în medie anuală din alocările bugetare pentru înzestrare către Ministerul Apărării Naţionale", mai arată documentul.

De asemenea, în ceea ce priveşte portofoliul de clienţi, Romaero va păstra clienţii vechi fideli care deţin/operează câte una sau două aeronave, dar se va orienta cu precădere spre companii puternice deţinătoare de flote comerciale operaţionale active la nivelul Uniunii Europene şi Orientului Mijlociu, fără a excude alte segmente din piaţă.

Potrivit previziunilor marilor producători de aeronave la nivel mondial, Airbus şi Boeing, până în anul 2038 peste 39.000 aeronave de pasageri şi cargo vor fi produse în lume.

"Un avantaj conjunctural pentru Romaero, determinat de pandemia Covid-19, este acela că marile companii cu care colaborează au în momentul de faţă o strategie de relocare a producţiei de piese primare şi subansamble pentru aeronave civile şi militare din zona asiatică în zona europeană şi în special în zona est europeană. Se evidenţiază astfel nevoia de capacităţi suplimentare moderne de fabricaţie care să preia potenţialul de creştere din industria aeronautică, creştere menită să susţină lanţurile de furnizare la nivel global, din acestea făcând parte şi Romaero", arată documentul.

Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu 56,7% din acţiuni.