Reforma legislativa in Arabia Saudita: Femeile pot iesi din tara fara permisiunea unui barbat

Autoritatile din Arabia Saudita au inceput sa aplice reforma anuntata la inceputul lui august care le permite femeilor sa obtina un pasaport si sa calatoreasca in stranatate fara permisiunea unui "gardian" barbat, relateaza AFP. Administratia saudita a inceput "sa primeasca solicitari de la femei in varsta de peste 21 de ani de innoire a unui pasaport si sa calatoreasca in afara regatului fara persmisiune", a anuntat departamentul pasapoartelor pe Twitter. Cine a contribuit la eliminarea lui Hamza, fiul lui Osama ben Laden Masura, anuntata la 1 august, afecteaza sistemul saudit al "gardianului masculin", care asimileaza femeile unor minore toata viata lor si le supune ...