Reforma postei americane: Trei state americane ataca in justitie guvernul Trump

Statele din New York, New Jersey şi Hawaii, conduse de democraţi, i-au atacat marţi în justiţie pe Donald Donald şi pe directorul Serviciului Poştal al SUA (USPS), Louis DeJoy, acuzaţi că intenţionează să ''desfiinţeze'' acest serviciu public înainte de alegerile prezidenţiale din noiembrie, în cadrul cărora votul prin corespondenţă se anunţă a fi masiv, relatează AFP. Procuroarea din New York, Letitia James, a anunţat depunerea acestei acţiuni în justiţie în faţa unui tribunal federal din capitala Washington, după ce directorul USPS, apropiat al preşedintelui Trump, a fost audiat în Congres. Letitia James consideră că măsurile de reducere a costurilor luate de Louis DeJoy, împotriva cărora democraţii s-au pronunţat în ultimele zile, au dus deja la o încetinire notabilă a livrărilor prin poştă în SUA. ''Încetinirea livărilor nu este altceva decât o tactică de eliminare a buletinelor de vot", a spus ea într-un comunicat. ''Dar de această dată, aceste măsuri autoritare nu ameninţă numai democraţia şi dreptul fundamental la vot, ci şi sănătatea şi confortul financiar al americanilor'', a adăugat ea, citând întârzieri în furnizarea de medicamente sau cecuri. Acest proces este un alt episod al disputei asupra serviciului poştal federal american dintre democraţi şi republicani, în apropierea alegerilor prezidenţiale şi legislative din 3 noiembrie. Multe state au anunţat extinderea posibilităţilor de vot prin corespondenţă - care ar putea viza în acest an aproximativ 75% dintre americani - din cauza pandemiei. Dar Donald Trump s-a opus acestei extinderi, denunţând un risc de fraudă masivă. Adversarii lui Trump, democraţii, au cerut sprijin suplimentar pentru votul prin corespondenţă şi s-au declarat îngrijoraţi că schimbările operaţionale preconizate în cadrul Serviciului Poştal al SUA ar întârzia extinderea acestui sistem de vot. În urma protestelor democraţilor, directorul USPS, Louis DeJoy, a anunţat marţi că va amâna până după alegeri implementarea acelor schimbări. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)