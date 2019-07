Reforme politice majore in Cuba, fara a aduce insa schimbari fundamentale privind rolul conducator al Partidului Comunist

Parlamentul cubanez de la Havana a adoptat sâmbătă o nouă lege electorală ce schimbă sistemul de guvernare, reintroducând postul de premier, dar fără a face schimbări fundamentale, regimul continuând să funcţioneze pe baza partidului unic comunist (PCC), transmite AFP preluat de agerpres.

Textul legii a intra în vigoare după aprobarea sa "în unanimitate", într-una din cele două sesiuni anuale ale Adunării naţionale (parlamentul cubanez), în prezenţa preşedintelui ţării Miguel Diaz-Canel şi a lui Raul Castro, prim-secretarul PCC, conform informaţiilor difuzate de televiziunea cubaneză.Această reformă decurge din adoptarea, în aprilie curent, a unei noi Constituţii, care recunoaşte o economie de piaţă, dar insistă asupra caracterului "irevocabil" al socialismului.

Din 1976, Adunarea naţională este principalul organ de guvernare, care se reuneşte de două ori pe an. Membrii săi sunt aleşi de populaţie, dar numărul candidaţilor este fix acelaşi cu numărul mandatelor, aceştia fiind selectaţi în prealabil de o comisie de candidaturi monitorizată de PCC.



Adunarea alege Consiliul de Stat şi pe preşedintele acestuia, post ocupat din 2018 de Miguel Diaz-Canel.



Noua lege electorală restabileşte posturile de preşedinte şi vicepreşedinte al Republicii, aleşi din rândul parlamentarilor, pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Nu sunt aşteptate surprize în această privinţă, Miguel Diaz-Canel urmând să fie ales preşedinte.



Consiliul de Stat va fi condus de acum înainte de preşedintele Adunării naţionale.



Calendarul a fost anunţat de actualul preşedinte al Adunării naţionale Esteban Lazo: preşedintele Republicii va fi ales în octombrie, iar premierul va fi desemnat în decembrie.



În timpul dezbaterii publice privind reforma constituţională, au existat voci care au solicitat instituirea unui scrutin direct. În cele din urmă însă, doar consilierii municipali vor fi aleşi direct de populaţie.



Celelalte posturi vor trebui să treacă prin comisia de candidaturi monitorizată de Partidul Comunist, care a dat asigurări că nu va interveni direct în activitatea de selecţie.



În pofida reformei, "scrutinul indirect nu se schimbă, sunt chiar mai multe instituţii desemnate prin vot indirect", evidenţiază expertul în drept constituţional Julio Fernandez Estrada."Din punct de vedere al sistemului electoral şi al democratizării sale, nu sunt mari noutăţi".



"Poporul aştepta un pic mai mult, o alegere directă a guvernatorilor şi a preşedintelui Republicii, care nu s-a întâmplat şi nu se va întâmpla, pentru că nu este prevăzut de Constituţie", a adăugat expertul.



Comisiile pentru candidaturi sunt formate din şase organizaţii sindicale, ţărăneşti şi studenţeşti, apropiate regimului.



Reforma a fost o mare dezamăgire pentru disidenţa cubaneză. Platforma de opoziţie Otro18 afirmă că a "strâns peste 5.000 de semnături pentru a promova, pe termen mediu şi lung, o lege electorală pluralistă, inclusivă şi suverană, care apără alegerile libere şi democratice în Cuba, cu posibilitatea alegerii directe a şefului statului, aşa cum o cere, din ce în ce mai mult, poporul nostru".



Premierul, ales de asemenea dintre deputaţi, va fi numit de preşedintele Republicii şi validat de parlament. Conform prerogativelor sale, va conduce guvernul şi va adopta principalele decizii ale executivului.



"Funcţia executivului va fi diferită. Va exista un alt şef al guvernului (decât Diaz-Canel), va fi premierul", a explicat Julio Fernandez Estrada. Şi "ceea ce va defini această funcţie va fi capacitatea leadershipului şi tipul de persoană aleasă pentru a ocupa acest post".



Numărul deputaţilor se va reduce de la 605 la 474, iar Consiliul de Stat va avea 21 de membri în loc de 31. Aceste schimbări nu vor intra însă în vigoare decât la încheierea mandatului lor în 2024.



Intenţia care stă la baza acestor schimbări are în vedere revenirea funcţionării Adunării în cadrul edificiului public El Capitolio, aflat în prezent în renovare.



"Se reduce numărul deputaţilor, dar continuă să fie o Adunare mare", a subliniat Julio Fernandez Estrada. "Ne aşteptam să scadă sub 300, pentru a putea intra în El Capitolio", dar nu a fost cazul.