Refugiatul cecen rus care l-a decapitat pe Samuel Paty se afla in contact cu un jihadist rusofon din Siria

Tanarul refugiat rus de origine cecena Abdoullakh Anzorov, care l-a decapitat pe profesorul Samuel Paty, se afla in contact cu un jihadist rusofon din Siria, a carui identitate nu a fost stabilita in acest stadiu, insa adresa IP a acestuia il plaseaza in Idleb, a declarat joi o sursa apropiata dosarului pentru AFP.