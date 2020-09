Regatul Unit: Un mort si sapte raniti in atacurile cu cutitul de la Birmingham (politia)

Un bărbat a fost ucis şi şapte persoane au fost rănite, dintre care două grav, într-o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc duminică la Birmingham, oraş din centrul Angliei, a anunţat poliţia din West Midlands, transmit Reuters şi dpa. "Suntem în prezent în măsură să confirmăm că am lansat o anchetă pentru omucidere în urma evenimentelor din noaptea trecută", a informat poliţia din West Midlands. "Un bărbat a murit şi un bărbat şi o femeie au suferit răni grave. Alţi cinci au mai fost răniţi", au adăugat forţele de ordine. Foto: (c) Phil Noble / REUTERS Poliţia a dat publicităţii puţine detalii, însă a transmis că atacurile au avut loc între orele locale 12:30 şi 2:20 (23:30 GMT sâmbătă - 01:20 GMT duminică) şi aveau legătură între ele. Foto: (c) Phil Noble / REUTERS "Facem tot posibilul să aflăm cine este răspunzător", a adăugat poliţia într-o declaraţie de presă postată pe contul său de Twitter. Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat că nu există informaţii care să indice că incidentele ar avea legătură cu terorismul, dar a invitat cetăţenii să rămână "foarte vigilenţi". AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Regatul Unit: Atacurile cu cuţitul de la Birmingham par a avea legătură între ele (primar)