Regele Juan Carlos, in centrul unei anchete a procuraturii spaniole

Procurorul Curţii Supreme a Spaniei a deschis luni o anchetă cu privire la construcţia liniei ferate pentru trenul de mare viteză AVE care face legătura între oraşele Medina şi Mecca, contract câştigat de companii spaniole, după ce s-a dovedit că una dintre persoanele implicate în posibile ilegalități ar putea fi regele emerit Juan Carlos, informează […] The post Regele Juan Carlos, în centrul unei anchete a procuraturii spaniole appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.