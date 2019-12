Regele saudit condamna atacul armat ''ingrozitor'' comis la o baza americana

Regele Salman al Arabiei Saudite a condamnat vineri, într-un apel telefonic cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, atacul armat "înfiorător" comis de un membru al aviaţiei militare saudite la o bază aeronavală americană, făcând trei morţi, potrivit agenţiei oficiale SPA, notează AFP. Regele şi-a exprimat "profunda tristeţe" şi "a afirmat că autorul acestei crime înfiorătoare nu reprezintă poporul saudit", a informat agenţia saudită. "El i-a dat asigurări preşedintelui Donald Trump de sprijinul total al regatului acordat Statelor Unite şi a ordonat serviciilor de securitate să coopereze cu agenţiile americane", potrivit SPA. Bilanţul provizoriu al atacului este de trei persoane decedate şi şapte rănite, fără a include agresorul, ucis de poliţie. El urma un curs de pregătire militară în Statele Unite şi, potrivit guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis, era membru al aviaţiei militare saudite. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acest atac are un aspect terorist. Majoritatea autorilor atentatelor comise la 11 septembrie 2001 în Statele Unite erau saudiţi. Baza Pensacola unde a avut loc atacul armat găzduieşte circa 16.000 de soldaţi şi este folosită de US Navy pentru programe de antrenament destinate militarilor din ţări aliate. Sute de militari saudiţi urmează în fiecare an cursuri de pregătire în rândul forţelor armate americane, ilustrare a legăturilor puternice dintre Washington şi Riad.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)