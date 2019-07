Reghe a rupt tacerea, dupa ce Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul in fata pe Dan Alexa: “Am terminat…”

Prima reactie a lui Laurentiu Reghecampf, dupa ce Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul pe Dan Alexa.

La cateva momente dupa meciul dintre Astra Giurgiu si Botosani, in parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan a fi rabufnit in momentul in care a observat ca Dan Alexa era asteptat de o alta femeie.

Apoi, cei doi au parasit vestiarul din Giurgiu, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. In ultima perioada, in lumea fotbalului au circulat tot mai multe zvonuri despre apropierea dintre Alexa si Anamaria Prodan, negate insa de sotia lui Laurentiu Reghecampf.

Laurentiu Reghecampf a marturisit ca nu stia nimic despre incidentul petrecut intre Dan Alexa si Anamaria Prodan.

