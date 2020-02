Reghe & Prodanca au blocat o benzinarie cu Rolls-ul si Maybach-ul de 550.000 €!

Revenit in tara dupa ce a incheiat sezonul cu Al Wahda, Laurentiu Reghecampf face furori cu aparitiile sale prin Capitala. Dupa ce, luna trecuta, s-a facut remarcat pe strazi cu un superb Ferrari de 300.000 de euro, acum, titratul tehnician si sotia lui au „blocat” o benzinarie cu doua ”vapoare” estimate la peste o jumatate de million de euro.

Faptul ca Laurentiu Reghecampf nu se uita la bani cand vine vorba de confortul familiei sale este de notorietate. Zilele trecute, celebrul antrenor si sotia lui, Anamaria Prodan, au oferit un adevarat regal automobilistic.

Familia Reghecampf-Prodan a defilat pe strazile Capitalei cu un Mercedes-Maybach si un Rolls-Royce care, in total, valoreaza aproximativ 550.000 de euro.

In plimbarea lor prin oras, Laurentiu si Anamaria s-au aflat in Rolls, in timp ce Maybach-ul era condus de soferul lor. Cele doua vedete au oprit la o benzinarie din Bucuresti pentru a-si alimenta bijuteriile pe patru roti.

Ca sa nu se plictiseasca in timp ce unul dintre angajatii statiei alimenta Rolls-ul, tehnicianul si-a scos telefonul mobil – pe a carui husa sta la loc de cinste chipul sotiei sale – si s-a intretinut, se pare, cu un amic.

Inainte de a pleca din statia respectiva, antrenorul celor de la Al Wahda a fost nevoit sa achite o suma deloc de neglijat dupa ce si-a alimentat ”vapoarele”. Laurentiu Reghecampf a platit aproximativ 1.000 de lei pe combustibilul pentru cele doua masini de lux.

Cum este un om darnic, fara arici la buzunar, sotul sexy-impresarei a lasat un bacsic considerabil angajatului care s-a ocupat de masina lui.

Dupa ce au parasit benzinaria, Laurentiu si Anamaria Reghecampf s-au oprit intr-o piata din zona de nord a Capitalei, de unde si-au luat cateva fructe. Sexy-impresara a fost servita chiar la geamul masinii de una dintre comerciantele din piata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.