Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta achizitioneaza materiale de constructii

În Sistemul Electornic al Achizițiilor Publice a fost publicat anunțul privind cumpărarea directă de materiale de construcții și articole conexe de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri.Conform sursei citate, valoarea achiziției este estimată la 4.628,22 de lei, fiind primită o ofertă de la SC Five Holding SA.Anunțul a fost publicat la data de 28 august.Așa cum am precizat, Five Holding a depus deja o ofertă pentru acest contract, fiind vorba despre „ciment CEM II 42,5 N 40 kg/sac SOCERAM – 280 saci, 14,76 lei/sac; palet lemn 1200X1000 SOCERAM 7 buc. 35 lei/bucata, transport Băneasa 1 buc 242,02 lei/transport“.