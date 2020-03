Regina Elisabeta a II-a este topita dupa micul print George. Iata cum isi alinta acesta strabunica

Familia regala britanica este foarte iubita in intreaga lume, iar micul print George si sora lui, printesa Charlotte, au cucerit iremediabil sufletele britanicilor, dar si pe cel al strabunicii lor, care este topita dupa ei.

George si strabunica lui, regina Elisabeta a II-a, au o relatie mai speciala, iar intr-un nou documentar despre Suverana Marii Britanii, intitulat „Our Queen al Ninety”, micul print a atras atentia tuturor pentru felul in care isi alinta strabunica.

Desi tot timpul regina este foarte oficiala, se pare ca aceasta isi adora rolul de strabunica. Cat stateau la palatul Kessington, Kate Middleton a dezvaluit ca regina venea zilnic sa vada ce fac stranepotii ei si ii placea sa stea sa ii priveasca pe micuti. Mai mult, George s-a atasat cel mai tare de ea si isi alinta strabunica „Gan-Gan”. „George are doar doi ani si jumatate si ii spune reginei „Gan-Gan”. Ea le lasa mereu in camerele lor cate un mic cadou, ca sa-si arate dragostea pentru ei”, mai spune Kate.

Chiar daca regina este suparata pe Kate ca nu vrea sa-si creasca copiii dupa regulile regale, Suverana nu poate rezista departe de stranepotii ei.

In plus, presa britanica scrie ca „Gan-Gan” bate cu siguranta porecla pe care printul William, tata lui George, i-o pusese bunicii sale cand era mic, careia ii spunea „Gary” in loc de „Granny” (n.r-Bunica).

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.