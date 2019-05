Regina Elizabeth a II-a, remarca DURA dupa nașterea prințului William: 'Slava Domnului ca nu are urechile tatalui sau!'

Regina Elizabeth a II-a ar fi făcut o remarcă destul de dură după ce i-a fost prezentat prințul William, imediat după nașterea acestuia, exprimându-și ușurarea că micuțul nu a moștenit urechile mari ale tatălui său, prințul Charles, potrivit Daily Express, scrie Mediafax.

Archie Harrison Moutbatten-Windsor, cel mai nou bebeluș regal, primul fiu al prințului Harry și al ducesei Meghan de Sussex, care s-a născut luni dimineață, i-a fost prezentat reginei miercuri și, deși au apărut deja imagini din timpul acestei întâlniri, nu se știe ce i-a spus Elizabeth a II-a celui de-al optulea strănepot.

În schimb, potrivit unor surse, aceasta a avut o remarcă mai degrabă dură când l-a cunoscut pe prințul William, nepotul său, fiul prințului Charles și al regretatei prințese Diana: "Slavă Domnului că nu are urechile tatălui său!".

Mai celebru pentru comentarii acide este însă prințul consort Philip și, în ceea ce privește bebelușii regali, ar fi de reținut o replică a acestuia când și-a văzut întâiul născut, pe Charles.

Potrivit unui documentar difuzat în 2013 pe Netflix, "Royals", prințul Philip ar fi spus că fiul său seamănă cu "o budincă de prune".

La rândul său, potrivit biografiei lansate de Andrew Morton în 1992 "Diana: Her True Story", prințul Charles ar fi spus la nașterea prințului Harry: "Oh, Dumnezeule, este băiat! Și are chiar și păr roșcat".