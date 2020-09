Regina King a castigat al patrulea Emmy din cariera, egaland recordul trofeelor pentru un interpret de culoare

Actriţa Regina King, protagonista miniseriei ''Watchmen'', a scris istorie la cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a Premiilor Emmy, desfăşurată duminică seară al Los Angeles, informează DPA preluat de agerpres.

Trofeul câştigat de King pentru rolul principal într-o miniserie de televiziune graşţie interpretării personajului Angela Abar (Sister Night) din producţia HBO cu supereroi este cel de-al patrulea Emmy din cariera actriţei. Aceasta egalează astfel recordul deţinut de Alfre Woodard pentru cel mai mare număr de premii Emmy obţinute de un interpret de culoare.Creat de David Lindelof, ''Watchmen'' are la bază seria de benzi desenate semnată de Alan Moore şi Dave Gibbons, fără să fie o adaptare propriu-zisă, ci mai degrabă o continuare cu personaje noi precum Sister Nigh, interpretată de Regina King.Acest lucru ''mi-a permis să scot la iveală toate acele lucruri care cred că sunt minunate când vine vorba despre a fi femeie de culoare'', a declarat King cu o altă ocazie pentru The Times.''Tiparul care mi-a servit drept inspiraţie pentru Angela a fost probabil fiecare femeie de culoare care a existat vreodată'', a mai spus aceasta.În afara recunoaşterii pentru rolul său din ''Watchmen'', King a mai câştigat un Emmy la categoria cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie în 2018, cu ''Seven Seconds''.În 2015 şi 2016 a fost recompensată la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie pentru interpretările din ''American Crime'' (unde a avut roluri diferite). Până în prezent, King deţine în palmares cinci nominalizări la premiile Emmy.Woodard a fost nominalizată de 17 ori la premiile Emmy şi a fost desemnată câştigătoare în 1984, 1987, 1997 şi 2003 pentru rolurile din serialele ''Hill Street Blues'', ''L.A. Law'', ''Miss Evers' Boys'' şi ''The Practice''.Au mai obţinut patru trofee Emmy actorii de culoare Chris Rock şi Bill Cosby, dar premiile lor au inclus şi categorii din secţiuni non-interpretative.Recordul celor mai multe premii Emmy pentru un singur actor este deţinut de Cloris Leachman şi Julia Louis-Dreyfus, cu câte opt trofee fiecare.