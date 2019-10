Regina-Mama Elena a fost reinhumata la Curtea de Arges

Regina-Mamă Elena a fost reînhumată, sâmbătă, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, la ceremonii asistând câteva mii de oameni. Slujba de înmormântare a fost oficiată de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în vechea catedrală ctitorită de Neagoe Basarab. La ceremonia religioasă au asistat Custodele Coroanei Române, Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa Maria alături de Ducele Amedeo de Aosta, Principesa Mafalda (fiica Ducelui De Aosta) şi Lord Peter Rosslyn (şeful Casei Principelui de Wales şi Ducesei de Cornwall), dar şi Nicolae Medforth-Mills, nepotul regelui Mihai. Membrii Familiei Regale au ajuns la catedrală cu puţin înainte de ora 12,00 şi au fost întâmpinaţi cu aplauze de o parte dintre cei aflaţi în curtea mănăstirii. După încheierea slujbei religioase, sicriul a fost scos din catedrală de militarii Brigăzii 30 Gardă, în aplauzele celor prezenţi. A urmat procesiunea militară şi religioasă către noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, unde s-a desfăşurat ceremonia îngropării în pridvor, la care a participat doar Familia Regală. La momentul intrării sicriului în criptă au fost trase 21 de focuri de armă, iar Muzica Militară a intonat Imnul Naţional şi Imnul Regal. Ceremonia funerară s-a încheiat după ce Custodele Coroanei Române, Margareta, a ieşit din catedrală cu stindardul Reginei-Mamă împăturit şi l-a dat în grijă Aghiotantului Regal, pentru a fi expus ulterior în muzeul de la Săvârşin. *** Sicriul cu osemintele Reginei-Mamă Elena a ajuns în ţară vineri dimineaţa, pe Aeroportul Internaţional Otopeni, cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române. La ceremonia religioasă oficiată pe aeroport au luat parte Custodele Coroanei Române, Margareta, Principele Radu, Principesele Sofia şi Maria, avocatul Ioan Luca Vlad şi Constanţa Iorga, membri ai Casei Majestăţii Sale. Cortegiul funerar s-a deplasat apoi la Palatul Elisabeta, unde sicriul a fost depus pentru scurt timp în Sala Regilor. În faţa palatului s-au aflat câteva zeci de simpatizanţi ai Casei Regale, care au adus buchete şi jerbe din flori albe, precum şi steaguri tricolore. Custodele Coroanei, Margareta, Principele Radu şi Principesele Sofia şi Maria s-au recules la catafalc, momentul având un caracter privat. Alături de aceştia s-a aflat Patriarhul Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi şi preoţi. De la Palatul Elisabeta, cortegiul funerar a plecat spre Curtea de Argeş, pe traseul Chitila - Titu - Găeşti - Topoloveni - Piteşti. Cortegiul funerar sosit de la Bucureşti a oprit în faţa noii catedrale de la Curtea de Argeş, unde aşteptau câteva zeci de persoane, printre care şi oficialităţi locale. Familia Regală şi oficialităţile au urmat apoi sicriul pe jos, până la vechea catedrală ctitorită de Neagoe Basarab. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Opt militari de la Batalionul 33 Vânători de Munte "Posada" din Curtea de Argeş au purtat sicriul din maşină în vechea catedrală şi l-au aşezat pe catafalc, cu crucea de lemn, stindardul Reginei-Mamă şi coroana cu flori albe. După un moment cu caracter privat, publicul a putut intra în catedrală să se închine la catafalc. Regina Elena a murit în Elveţia, pe 29 noiembrie 1982, timp în care România se afla sub dictatura comunistă. Ea a fost înmormântată la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne. *** Amplasată la intrarea în incinta Mănăstirii Curtea de Argeş, noua catedrală, care are şi rolul de necropolă regală, nu depăşeşte ca dimensiuni vechea ctitorie a domnitorului Neagoe Basarab, a cărei edificare este atribuită legendarului meşter Manole. Noua catedrală are, în linii mari, arhitectura Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş, ctitorită de domnitorul Basarab I la mijlocul secolului al XIV-lea. În incintă există un loc special amenajat, în pridvor, unde sunt locurile de veci pentru membrii Casei Regale a României şi pentru arhiepiscopii Argeşului şi Muscelului. Piatra de temelie a fost pusă pe 10 mai 2009, în prezenţa Principesei Moştenitoare Margareta şi a Principelui Radu. În noua catedrală au fost înmormântaţi Regele Mihai şi Regina Ana, ulterior fiind reînhumate şi osemintele Regelui Carol al II-lea, aduse la Curtea de Argeş încă din anul 2003 şi depuse iniţial într-o capelă din curtea mănăstirii. În vechea catedrală de la Curtea de Argeş, ctitorită de Neagoe Basarab la începutul secolului al XVI-lea şi refăcută la sfârşitul secolului al XIX-lea, sunt înmormântaţi primii doi regi ai României, Carol I şi Ferdinand. AGERPRES / (AS - autor: George Onea, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * DOCUMENTAR: Noua catedrală arhiepiscopală şi regală de la Curtea de Argeş * DOCUMENTAR: Regina-mamă Elena (1896-1982) * DOCUMENTAR ÎN IMAGINI: Momente din viaţa Reginei-mamă Elena (1896-1982)