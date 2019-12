„Regina Marii Britanii a murit in aceasta dimineata, a suferit un atac de cord”. Mesajul distribuit ca o gluma care s-a dovedit unul cat se poate de serios

Un mesaj socant a fost postat prin intermediul aplicatiei Whatsapp, iar vestea trista a luat prin surprindere internautii. Conform respectivului mesaj, in urma unui atac de cord, Regina Elisabeta ar fi incetat din viata.

Mesajul a fost distribuit, imediat, pe retelele de socializare, The Guardian specificand ca un utilizator l-a postat pe grupul sau destinat… umorului militaresc, convins ca nu poate fi luat in serios. Numai ca totul s-a transformat intr-o informatie virala.

”Regina a murit in aceasta dimineata, a suferit un atac de cord, urmeaza sa anuntam maine dimineata la 9.30. Sa aveti in kitul vostru de ceremonie: lenjerie pentru doua saptamani, obiecte de igiena personala….”, se arata in mesajul halucinant. O astfel de stire i-a pus pe jar pe britanici, acestia incercand sa afle cat mai multe informatii referitoare la subiect. Din fericire, Regina Elisabeta, in varsta de 93 de ani, este bine, au transmis reprezentantii palatului Buckingham.

