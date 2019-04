„Regina Youtube-ului” din Romania a divortat in Joia Mare!

carmendelasalciuanumereal

Carmen de la Salciua, a introdus actiune de divort si astazi a sosit si confirmarea ca frumoasa artista si Culita Sterp s-au despartit oficial. Procesul s-a desfasurat la Judecatoria Hateg, fiind vorba despre cel de-al doilea termen de judecata.

In prima faza, Culita Sterp si Carmen de la Salciua au depus actele la Judecatoria Alba! Doar ca, pe 26 noiembrie, instanta a decis ca nu e competenta si ca ei vor putea divorta la Judecatoria Hateg. Sarbatorile au trecut, iar artistii nu au facut nicio miscare. ”Regina youtube-ului” din tara noastra a luat atitudine, satula de incertitudinea in care se afla.

Carmen de la Salciua a inaintat la judecatorie actele de divort. Nu a mai vrut sa auda de Culita Sterp si a dorit, nerabdatoare, sa redevina o femeie libera, lipsita de obligatii. Intre cei doi nu a mai existat cale de impacare, daca tinem cont de toate certurile in care au fost implicati in ultima vreme. Iar faptul ca artista a facut acest pas dupa aproximativ trei luni.

Carmen de la Salciua revine la numele avut anterior casatoriei

”La Judecatoria Hateg

Acest dosar se afla la al 2-lea termen de judecata

Sedinta din 25.04.2019, ora: 09:00, la completul: C3-civil

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt:

Admite cererea de desfacere a casatoriei in baza acordului sotilor.

Ia act de invoiala partilor si, in consecinta, dispune reluarea de catre petenta a numelui avut anterior casatoriei.

Definitiva.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 396 alin. 2 Cod procedura civila, azi, 25.04.2018”.

Carmen de la Salciua a revenit, astfel, la numele de domnisoara – Carmen Maria Racolta.

Mai mult, vedeta si-a scris numele real pe Facebook, ceea ce demonstreaza ca a trecut usor peste divort si, de acum inainte, isi va asuma o viata noua, atat din punct de vedere profesional, cat si sentimental.

“Eu am pus piciorul in prag in vederea unei discutii”

Carmen Racolta si Culita Sterp s-au casatorit in 2017, iar la aproximativ un an au anuntat ca vor divorta. Probleme intre cei doi au aparut la trei luni dupa casatorie. Ulterior, artista a vorbit despre situatia in care se afla.

“Eu am pus piciorul in prag in vederea unei discutii, dar divortul l-am hotarat de comun acord, pentru ca e vorba de sufletele noastre si nu putem sa ne mintim. El a fost de acord. Nu conteaza cine intenteaza divortul, conteaza starile alea. Sunt momente tensionante, ma si balbai… Nu vreau sa-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult in timpul relatiei noastre, ca lucrurile sa iasa perfect, am inchis ochii atunci cand trebuia sa ii tin deschisi si am zis mereu sa ne mai dam o sansa.

Atunci cand ierti prea multe greseli risti sa favorizezi raul. Vreau sa le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioada de divort ca exista viata si dupa asta, exista fericire, indrazniti sa visati. In momentul in care te vezi un om liber, cred ca asta e esenta vietii. Nu exista nimeni in viata mea acum, probabil ca va exista in viitorul apropiat, pentru ca eu nu sunt o femeie careia sa ii placa singuratatea. Imi doresc sa fiu iubita si apreciata”, a spus, la momentul respectiv, Carmen de la Salciua.

