Regizorul american care s-a culcat cu peste 20.000 de persoane a incetat din viața. Declarațiile șocante care au precedat moartea

Regizorul filmelor „St. Elmo’s Fire”, „The Lost Boys”, „Batman Forever” și “Batman and Robin”, Joel Schumacher, a încetat din viața, luni, la New York după ce s-a luptat un an cu cancerul. Starul american avea 80 de ani și s-a făcut remarcat, pe lângă prestația de pe platourile de filme, datorită vieții sale sexuale controversate. […]

The post Regizorul american care s-a culcat cu peste 20.000 de persoane a încetat din viață. Declarațiile șocante care au precedat moartea appeared first on Cancan.ro.