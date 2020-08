Regizorul Cristi Puiu refuza sa poarte masca in public la TIFF: "Puterea ne trateaza ca niste vite". "Au existat niste oameni indisciplinati in Romania, in Decembrie '89, care au spus nu dictaturii"

Invitat la Festivalul International de Film Transilvania, regizorul Cristi Puiu tinut sa dea o lectie de moralitate oamenilor inainte de ecranizarea filmului Malkrog, afirmand ca este inuman sa te uiti la o proiectie de 200 minute cu masca de protectie pe figura. Mai mult, in momentul in care a fost invitat pe scena a intrat cu masca in mana, refuzand sa o poarte chiar daca organizatorii i-au cerut acest lucru.