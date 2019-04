Regizorul Michel Gondry este invitatul special la TIFF 2019

Regizorul, scenaristul și producătorul francez recompensat cu Oscar Michel Gondry este invitatul special al celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), organizat la Cluj-Napoca, în perioada 31 mai - 9 iunie, potrivit organizatorilor, potrivit Mediafax.

Premiat cu un Oscar în 2005, pentru scenariul original al filmului "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), realizat alături de Charlie Kaufman și Pierre Bismuth, Gondry este cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru inovațiile stilistice care au revoluționat cinematografia contemporană. Tehnica, experimentul, instalaţia (în înţelesul artistic al cuvântului) sunt elemente foarte importante pentru regizorul francez, al cărui stil unic și foarte inventiv, copilăros și deopotrivă sofisticat, cucerește de fiecare dată publicul. Este recunoscut în industrie pentru soluțiile sale creative și pentru tehnicile inedite la care apelează pentru a crea efecte vizuale "handmade", printre inovațiile stilistice care se leagă de numele lui numărându-se și efectul "bullet time", atât de spectaculos rafinat de autorii trilogiei "Matrix".

Cariera sa a debutat pe vremea când studia artele vizuale și activa ca toboșar într-o formație pop, pentru care a realizat primele sale videoclipuri. În scurt timp, Gondry a ajuns să semneze clipuri pentru Björk, The Rolling Stones, Massive Attack, Radiohead, Beck, The Chemical Brothers, Daft Punk și mulți alții, iar apoi a intrat în atenția Hollywood-ului. În 2001 era lansată la Festivalul de la Cannes comedia "Human Nature", debutul său regizoral - inclus în competiția primei ediții de TIFF, în 2002 -, iar, în 2005, cineastul se afla pe lista câștigătorilor la Oscar, cu povestea de dragoste metafizică din "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", în care Jim Carrey și Kate Winslet, nominalizată și ea la premiile Academiei de film americane, intră în pielea unor foști iubiți care decid să-și șteargă din minte, printr-o procedură medicală, orice amintire legată de relația lor.

Evadarea din realitate este, de altfel, una dintre temele favorite ale lui Gondry. În 2006, regizorul o abordează din nou, în ȚThe Science of Sleep/ La science des rêve", unde personajul principal alege să trăiască în lumea fantastică a viselor sale, în detrimentul incertitudinilor din viața lui de zi cu zi. Coloana sonoră a filmului, premiată la Cannes în 2007, este semnată de Jean-Michel Bernard, și el confirmat deja ca prezență la cea de-a 18-a ediție TIFF.

Unul dintre colaboratorii frecvenți ai regizorului, artistul care va concerta la Cluj-Napoca a compus și muzica pentru "Be Kind Rewind" (2008), lansat la Sundance, în care Jack Black și rapperul Mos Def interpretează rolurile a doi angajați ai unui centru de închirieri video, care șterg accidental toate casetele din magazin și hotărăsc apoi să înlocuiască tot conținutul video cu o serie de filme realizate chiar de ei, cu buget zero. Lansat în același an, tripticul "Tokyo!", regizat alături de Bong Joon-ho și Leos Carax, a avut premiera la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard.

Citește și: 'Aferim!' - Proiecție de film în aer liber, a doua zi de Paște

Pasiunea sa pentru inventică își face simțită prezența în multe dintre filmele lui. Mașinile de luptă din comedia cu supereroi "The Green Hornet" (2011), marele succes de box-office din cariera sa, testează limitele realităților tehnice, iar lumea fantastică imaginată în "Mood Indigo/ L'écume des jours" (2013), povestea adaptată după romanul suprarealist semnat de Boris Vian, a fost distinsă cu un premiu César pentru decorurile fabuloase cu mașini zburătoare și tehnologii care prind viață.

Versatilitatea lui Gondry este evidențiată de diversitatea de genuri pe care artistul le-a abordat de-a lungul carierei sale: de la portrete-documentar precum "Dave Chappelle’s Block Party" (2005) și "The Thorn in the Heart/ L’epine dans le coeur" (2009), la comedii cu adolescenți - "The We and The I" (2012), filme de aventură - "Microbe et Gasoil" (2015) și producții animate precum filmul-experiment ce ilustrează o conversație cu Noam Chomsky, intitulat enigmatic "Is The Man Who Is Tall Happy?" (2013).

Alături de filmele incluse în "Retrospectiva integrală Michel Gondry 100%", publicul TIFF este invitat să experimenteze și Uzina Filmelor de Amatori - proiectul creat de cineastul francez, un concept interactiv în care spectatorii devin creatori de film, parcurgând toate etapele de producție și având la dispoziție peste 15 decoruri și toată aparatura necesară. Toate detaliile despre proiect se regăsesc pe www.uzinadefilme.com, unde pot fi deja rezervate locurile.

Un omagiu adus reginei cinematografiei franceze, scurta selecție de filme proiectate anul acesta la TIFF în cadrul secțiunii 3x3 evocă stilul inconfundabil al legendarei Agnès Varda. În cei 60 de ani de carieră, Varda a alternat între ficțiune și documentar, păstrând, în același timp, o viziune cinematografică unică. Un simbol inegalabil al Noului Val Francez, artista a primit de-a lungul timpului numeroase distincții de onoare la cele mai importante evenimente cinematografice din lume: César (1997), Palme d’Or la Cannes (2005), un Leopard de onoare la Locarno (2014), Berlinale Camera (2019) și a fost prima femeie regizor care a primit premiul pentru întreaga carieră la Oscar (2017), fiind totodată și cel mai în vârstă câștigător al râvnitei statuete.

Selecția TIFF propune trei dintre cele mai importante producții ale sale: "Cléo de 5 à 7/ Cleo de la 5 la 7" (1961), "Sans toit ni loi/ Fără acoperiș și fără lege" (1985), premiat cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, "Visages Villages/ Chipuri, locuri" (2017).

Agnès Varda s-a stins din viață pe 29 martie 2019, lăsând iubitorilor de cinema o moștenire inestimabilă, un model de curaj și creativitate și o adevărată sursă de inspirație.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.