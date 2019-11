REGRETUL și marea DURERE a premierului Viorica Dancila: 'A fost un ȘOC'

Viorica Dăncilă a povestit, la Antena 3, duminică, despre cel mai mare regret al vieții sale. Intrarea în politică a privat-o de posibilitatea de a petrece mai mult timp cu fiul său. Totodată, premierul a recunoscut și cea mai mare durere: pierderea mamei sale, în urmă cu 3 ani.

”Am un regret că am stat mult plecată, din cauza politicii, și nu am stat cu Victor. Mama mea a stat mult cu Victor, l-a iubit foarte mult pe fiul meu. Părinții mei s-au despărțit. Tatăl meu și-a făcut o altă familie, eu am rămas la mama. Când a murit, eu eram la Strasbourg. Mama avea 82 de ani. A fost un șoc, nici acum nu mă pot obișnui cu ideea. Mama a fost o luptătoare. Mama m-a învățat să iubesc oamenii.”, a spus Viorica Dăncilă.

Citește și: Viorica Dăncilă dă vina pe Klaus Iohannis: Chiar preşedintele n-a putut vorbi pentru ca această investiţie să aibă loc în România? .