Reguli draconice pentru toate activitațile redeschise dupa 15 mai. DOCUMENT OFICIAL

Măști schimbate la fiecare 4 ore, mănuși schimbate după fiecare client, dezinfectare, aerisirea încăperilor, verificarea temperaturii persoanelor, minimum 4 metri pătrați pentru fiecare client, acces limitat în incinte. Institutul Național de Sănătate Publică a publicat, sâmbătă, recomandările ce vor fi dispuse de instituții, odată cu reluarea activității, după încetarea stării de urgență. Site-ul instituției s-a […]