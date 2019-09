Reguli noi introduse la plata cu cardul. Iata de cand intra in vigoare

plata card google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De sambata, regulile se schimba radical la plata cu cardul, fie de debit, fie de credit. La platile online cu ajutorul cardului, pe langa parola 3D Secure primita prin SMS la numarul de telefon inregistrat in sistem, va trebui sa introduceti si un cod static format din ultimele 4 cifre ale codului numeric personal (CNP), respectiv din ultimele 4 caractere ale numarului de pasaport, daca nu aveti CNP. Carduri de abonament unic in mijloacele CTP pentru pensionari Pentru unele plati contactless la POS va fi necesar sa introduci codul PIN. Regulamentul UE prevede ca dupa fiecare 5 plati contactless consecutive de sub 100 de lei/30 de euro, urmatoarea plata va trebui sa fie autorizata prin codul PIN. ...