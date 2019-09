Reguli noi pe aeroporturi. Cum sunt tratati romanii dupa aterizarea in Germania

Aeroport google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regulile in transportul aerian nu s-au schimbat, dar iata ca unele tari le modifica din mers. Este cazul Germaniei, care pare a stabili propriile protocoale in privinta controlului pasagerilor. Concret, un caz prezentat pe de Sorin Constantinescu, un cunoscut om de afaceri bucurestean, arunca intr-o noua lumina relatia de prietenie pe care credeam ca Romania o are cu Germania. Sorin Constantinescu prezinta pe contul de o intamplare uluitoare: pe Aeroportul Flughafen, din Frankfurt, politistii ii asteapta pe calatorii cursei de la Bucuresti chiar pe scara avionului! Pasagerilor li se cer actele la control chiar de la usa, nici nu sunt lasati sa coboare pe pista, dupa cum se poate observa din fotografia posta ...